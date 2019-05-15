Порог обязательного контроля сделки Росфинмониторингом могут увеличить

Центробанк предложил поднять порог сделки, подлежащей обязательному контролю Росфинмониторингом, до 1 млн рублей.

Нынешний порог был введен еще 18 лет назад, когда был принят антиотмывочный закон, напоминают «Ведомости».

Сейчас Росфинмониторинг следит за операциями на сумму более 600 000 руб., но не за всеми, а лишь за сделками, соответствующими определенным критериям. Правда, критерии довольно многочисленны. Так, контролируются и операции с наличными (от снятия и зачисления на счет до покупки или продажи иностранной валюты, ценных бумаг), и открытие вкладов на третьих лиц, и переводы денег компанией по поручению клиента.

У предложения ЦБ много сторонников. Идею поддерживает Минфин. Чиновники ведомства считают, что порог создает избыточную нагрузку и не соответствует международным уровням FATF (у этой международной организации по борьбе с отмыванием денег порог 15 тыс. евро).

Поддерживают идею и банки, они надеются, что на них уменьшиться нагрузка.

Но сам Росфинмониторинг против: порог оптимальный, но нужно совершенствовать критерии операций, которые подлежат контролю, говорит представитель службы.

Впрочем, эксперты говорят, что повышение порога ничего не изменится — сумма слишком маленькая даже для малого и среднего бизнеса.