Кому потребуется справка об отсутствии судимости при устройстве на работу

Все ли граждане при устройстве на работу должны предоставить потенциальному работодателю справку об отсутствии судимости?

На этот вопрос ответили в Роструде: такая обязанность появляется лишь в том случае, если гражданин оформляется на работу, выполнять которую нельзя при наличии судимости.



Общий перечень таких работ достаточно широк. Требование об отсутствии судимости для занятия определенной должности устанавливается Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами.

В частности, в соответствии со ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности не допускаются лица:

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также ст. 351.1 ТК РФ устанавливается запрет на привлечение к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности.Запрет на занятие деятельностью при наличии судимости содержат и иные федеральные законы, в частности:

в соответствии с п. 3. ст. 52 Воздушного кодекса Российской Федерации на должности специалистов авиационного персонала не принимаются лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления;

в соответствии с п. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в открытых акционерных обществах (за исключением кредитных организаций), страховых организациях и негосударственных пенсионных фондах, акционерных инвестиционных фондах, управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов, в иных экономических субъектах, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах (за исключением кредитных организаций), в органах управления государственных внебюджетных фондов, органах управления государственных территориальных внебюджетных фондов одним из обязательных требований к главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, является отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики.

Справку об отсутствии судимости также потребуют при оформлении на работу:

сотрудника органов федеральной службы безопасности (п. «в» ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»);

судебного пристава (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»);

сотрудника таможенных органов (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»);

работника клиринговой организации (п. 3 ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»);

прокурора (абз. 5 п. 2 ст. 40.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»)

руководителя (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа), члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, а также главного бухгалтера лизинговой компании (фирмы) (п. 5 ст. 5 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»);

частного охранника (п. 5 ч. 2 ст. 11.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»).

Справка необходима в случае принятия:

на военную службу, федеральную государственную гражданскую службу или на работу в органы государственной охраны (пп. 4 п. 5 ст. 18 Федерального закона от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране»);

на гражданскую службу (п. 2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»);

на службу в Следственный комитет (п. 2 ч. 4 ст. 16 Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»).

Также справку потребуют при приеме на работу в ведомственную охрану (абз. 3 ст. 7 Федерального закона от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране»), на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности (п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»).Законодательство предусматривает и иные случаи, в которых необходимо предъявлять справку об отсутствии судимости.