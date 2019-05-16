Госкомпаниям могут предложить переехать в регионы

Чиновники могут предложить госкомпаниям перевести их офисы из Москвы и Санкт-Петербурга в другие регионы.

Минэкономразвития подготовило проект плана пространственного развития регионов и он уже внесен в правительство. С копией документа ознакомились «Ведомости».

Всего в плане 118 предложений, как развивать регионы. Одно из них предписывает чиновникам вместе с госкорпорациями и госкомпаниями подумать о перерегистрации их штаб-квартир, офисов «дочек» и зависимых компаний из Москвы и Санкт-Петербурга в другие крупные и крупнейшие городские агломерации (18 регионов — от Воронежа до Владивостока). Будет ли переезд добровольным, пока неизвестно.

В обязательном порядке перевести госкомпании из Москвы в регионы, где они работают, еще в 2013 г. предлагала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Тогда ее поддерживал премьер Дмитрий Медведев. Офисы крупных компаний желательно распределить по всем регионам, говорил он, приводя в пример Германию и США, где «в любом городе есть штаб-квартиры крупнейших компаний». Так правительство рассчитывало выравнять экономическую ситуацию в регионах.

Для регионов эффект от переезда штаб-квартир госкомпаний будет положительным — это новая инфраструктура, рабочие места, НДФЛ, особенно если переедет и топ-менеджмент, говорят эксперты. Однако бизнес идею вряд ли поддержит.