Порог зарплат для высококвалифицированнх иностранцев могут понизить

Минэкономразвития предлагает упростить привлечение в РФ иностранных работников с высокой квалификацией.

Для них может быть снижен порог зарплат, по которому определяется высокая квалификация, узнал «Коммерсантъ». Также ведомство предлагает ввести возможность дистанционного подтверждения их статуса.

Сейчас порог зарплаты для желающих работать в особых экономических зонах составляет не менее 58 тыс. руб. в месяц, не менее 83 тыс. руб.— для занятых в научной сфере и 167 тыс. руб.— для остальных. Число разрешений на работу для ВКС не квотируется, а разрешения на работу им выдают на три года с возможностью продления, также они могут оформить вид на жительство для себя и членов семьи. В 2018 году им выдали 28,2 тыс. разрешений на работу.

По мнению Минэкономразвития, необходимо уменьшить «зарплатные» пороги, чтобы расширить число получателей статуса ВКС. Кроме того, ведомство предлагает ввести возможность дистанционно подтверждать его по опыту работы или специализации, что расширит доступ таких специалистов на рынок труда без привязки к конкретному работодателю.

Для упрощения долгосрочного пребывания ВКС и иностранцев, окончивших обучение в вузах РФ, министерство предлагает дать им возможность получать российское гражданство в упрощенном порядке без отказа от уже имеющегося. Это, по мнению замглавы Минэкономики Ильи Торосова, создаст условия для восполнения демографических провалов в РФ и будет способствовать ведению бизнеса и привлечению инвестиций