Единственное жилье можно будет продать без уплаты налога спустя три года после приобретения

Минфин подготовил проект закона, вносящий поправки в статью 217.1 НК, касающиеся продажи единственного жилья.

Согласно общему правилу доходы от продажи объекта недвижимого имущества освобождаются от налогообложения НДФЛ, если минимальный срок владения им составляет 5 лет, за исключением некоторых случаев, для которых минимальный срок владения составляет 3 года.

Вот к числу таких исключений и предлагается добавить положение, согласно которому 3-летний срок владения распространяется на объект недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома (доли в указанном имуществе), являющиеся единственным жилым помещением, находящимся в собственности налогоплательщика (включая совместную собственность супругов).

Поправки подготовлены согласно поручению Президента РФ Владимира Путина, данные им в феврале месяце по итогам форума Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».