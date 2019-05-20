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Кто стал главным аутсайдером по росту заработных плат

Зарплаты в банковской сфере постепенно уходят в минус - в I квартале 2019 года зафиксировано снижение на 1,5%.

Это следует из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды», о котором пишут «Известия». Согласно этому документу, за первые три месяца нынешнего года их оклады сократились более чем на 1,5%.

Одновременно с этим в лидеры вышли россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности: здесь темпы роста зарплат находятся в диапазоне 6–9%. Несколько хуже дела обстоят в госсекторе, где этот показатель варьируется в пределах 1–5%.

Замедление темпа роста номинальных заработных плат произошло как в частном, так и в государственном секторе, отмечается в бюллетене. По прогнозам аналитиков ДИПа, оно может продолжиться вплоть до начала IV квартала 2019 года, когда будут проиндексированы оклады бюджетников

Минэкономразвития прогнозируют, что в текущем году рост реальных заработных плат составит 1,1%, в 2020-м — 2%. Затем он будет на уровне 2,7% вплоть до 2024 года, предполагают в ведомстве.Причем, согласно оценке Минэкономразвития, в этом году средняя номинальная зарплата в России достигнет 46,1 тыс. рублей. А через шесть лет она составит 63 437 рублей. По мнению ведомства, рост будет происходить за счет ежегодной индексации бюджетникам на уровень прогнозируемой инфляции (примерно по 4% каждый год), повышения минимального размера оплаты труда в соответствии с увеличением прожиточного минимума, а также роста производительности труда.

Впрочем, эксперты, опрошенные «Известиями», существенного улучшения ситуации на рынке труда пока не ожидают. По их словам, причиной тому будет замедление темпов роста ВВП.

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