Когда ИФНС не будет проводить проверку достоверности сведений о ЖСК в ЕГРЮЛ

Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей госрегистрации изменений устава юрлица или предстоящего включения сведений в ЕГРЮЛ.

Несогласие отдельных лиц с фактами существования и деятельности жилищно-строительных кооперативов, в которых все их члены полностью внесли паевые взносы за предоставленные этими кооперативами жилые помещения, к основаниям для проведения проверки достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, законодательством не отнесено.

Ранее законом было предусмотрено, что до 1 января 2007 года ЖСК, в котором все его члены полностью внесли паевые взносы, подлежит преобразованию в ТСЖ или ликвидации. Вместе с тем с 1 сентября 2006 года эта норма была отменена.

В связи с этим в настоящее время у регорганов отсутствуют основания для обращения в суд с требованием о ликвидации ЖСК, в которых все их члены полностью внесли паевые взносы за предоставленные этими кооперативами жилые помещения, по мотиву того, что такие кооперативы не были преобразованы в ТСЖ.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-18-14/285@ от 25.04.2019.