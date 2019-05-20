Производители онлайн-касс готовы поставлять ККТ для автобусов

1 июля 2019 года общественный транспорт в России переходит на повсеместное использование онлайн-касс. Представители отрасли пассажирских перевозок съехались из различных регионов, чтобы обсудить насущные вопросы, касающиеся перехода на использование онлайн-касс.

Встреча прошла в Аналитическом центре при Правительстве РФ с участием представителей «Деловой России».

В первую очередь, всех волновал вопрос качества и скорости обслуживания пассажиров, так как отрасли свойственна определенная специфика: автобусы — это движущиеся объекты, расстояния между остановками в городах составляют порядка 500-600 метров, а остановочные «карманы» предусмотрены далеко не везде. Снижение скорости обслуживания даже на секунду существенно отразится на состоянии дорожного трафика в целом, так как возможно образование пробок.

Также многие выразили озабоченность, что в российских регионах существуют перебои с интернетом, да и соблюдение температурного режима по объективным причинам возможно далеко не везде. Скажется ли это на работе оборудования, в частности, онлайн-касс?

Ведущие производители (ШТРИХ-М, АТОЛ) заверили коллег, что со стороны оборудования проблем не будет: онлайн-кассы соответствуют всем требованиям законодательства, прошли испытания и готовы работать в муниципальном общественном транспорте практически любого города России.

Производители уже разработали и произвели необходимое отрасли пассажирских перевозок количество онлайн-касс, соответствующих всем техническим требованиям и финансовым возможностям любого автобусного парка России.