Банки требуют от юрлиц схему ведения бизнеса. Что она из себя представляет

Один из клиентов Росбанка на своей странице в Faceboook поделился списком того, что требует банк от юрлиц в рамках 115-ФЗ.

Кроме стандартного набора документов (о назначении гендиректора и бухотчетности) компания должна предоставить в банк схему ведения бизнеса.

Данная схема должна включать в себя следующие сведения:

1) источник стартового капитала; 2) предшествующий профессиональный опыт руководителя/учредителя; 3) отраслевое образование руководителя/учредителя; 4) наличие торговых/складских/производственных помещений, местонахождение и имущественные права в отношении таких помещений; 5) наличие необходимого для осуществления бизнеса транспорта, оборудования (количество, тип/вид, имущественные права); 6) описание схемы ведения бизнеса (описание единичного цикла по производству, закупке, реализации, транспортировке, хранению, порядок расчетов с поставщиками/покупателями — указать наименование и ИНН или ОГРН); 7) штатная численность сотрудников (имеющаяся/планируемая), способ выплаты зарплаты; 8) применяемый режим налогообложения; 9) описание контрагентов потенциального клиента.

Поясним, что речь идет не об открытии счета или его разблокировке. Компания обслуживается в банке на протяжении 5лет и неожиданно получила из банка сообщение, что в их досье отсутствует необходимая информация.

Отметим, что Росбанк — это банк с иностранным капиталом, он контролируется французской финансовой группой Societe Generale.

Участники обсуждения отмечают, что помимо 115-ФЗ и многочисленных инструкций ЦБ на «антиотмывочную» тему, иностранные банки должны соблюдать AML-4 (Anti-Money Laundering).

Добавим, что после размещения гневного поста в Фейсбуке со списком избыточных требований, сотрудники банка связались с клиентом и провели интервьюирование. Теперь компании не нужно предоставлять схему ведения бизнеса. Правда, бухотчетность и документы о назначении директора предоставить все-таки придется, причем непременно при личном визите в банк.