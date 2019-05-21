Какую зарплату получают москвичи

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве за 1 квартал 2019 года выросла на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 86,83 тысяч рублей, сообщил глава столичного департамента экономической политики Денис Тихонов.

Увеличение заработной платы отразилось на поступлениях в бюджет города НДФЛ — по итогам первого квартала поступления выросли почти на 10%, передает РИА Новости. По словам Тихонова, на НДФЛ приходится 38,2% налоговых доходов бюджета столицы.

Напомним, власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей.