Сдавать 2-НДФЛ и 6-НДФЛ надо в ИФНС по месту учета каждой «обособки»

АО является крупнейшим налогоплательщиком, имеет на территории РФ более 700 обособленных подразделений, расположенных более чем в 80 муниципальных образованиях.

Таким образом, несколько обособленных подразделений АО могут находиться на территории одного муниципального образования и быть подведомственны одному налоговому органу.

Правомерны ли уплата НДФЛ и представление 2-НДФЛ и 6-НДФЛ по месту учета выбранного ответственного обособленного подразделения?

Нет, ответила ФНС в письме № БС-4-11/8062@ от 25.04.2019.

Организация, имеющая обособленные подразделения, перечисляет НДФЛ в бюджет по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.

Поскольку организация встала на учет в налоговых органах по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения, суммы НДФЛ, исчисленного и удержанного с доходов работников таких «обособок», должны быть перечислены в бюджет по месту учета каждого такого обособленного подразделения. Кроме того, справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ, заполненные по каждому обособленному подразделению, должны быть представлены по месту учета каждого обособленного подразделения.

Глава 23 НК не содержит норм, предоставляющих налоговым агентам, имеющим обособленные подразделения, поставленные на учет в налоговых органах, право самостоятельно выбирать обособленное подразделение, через которое производилось бы перечисление НДФЛ, а также представление справок по форме 2-НДФЛ и расчета по форме 6-НДФЛ.

Таким образом, организация, которая обратилась с вопрсом в ФНС, должна ежеквартально сдавать 700 отчетов по форме 6-НДФЛ невзирая на то, что многие «обособки» находятся на территории одного города.