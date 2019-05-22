Владельцы мотоциклов и снегоходов скромно просят снизить транспортный налог

Инициативный гражданин разработал проект Федерального закона с поправками в ст. 361 НК, которые предусматривают ограничение ставок транспортного налога для мотоциклов, мотороллеров, мотосаней и снегоходов. Предлагается сделать оговорку о том, что эти ставки не могут быть выше ставок на легковые авто.
Проект и пояснительную записку к нему автор предложения разместил на сайте РОИ для народного голосования.
Он отметил, что сезонные транспортные средства в связи с объективными ограничениями в их использовании, наносят несравнимо меньший вред экологии и оказывают меньшее разрушающее воздействие на дорожное полотно.
Несмотря на это, во многих субъектах РФ ставки транспортного налога на мотоциклы, мотороллеры, мотосани и снегоходы завышены, даже по сравнению с аналогичными ставками, установленными для легковых автомобилей.
Вот как автор законопроекта комментирует свое предложение:
Формулировка намеренно простая, а требования — не завышены. Мы не просим отменить транспортный налог для мотоциклов и снегоходов совсем: в текущей экономической и политической ситуации это невозможно. Мы не требуем изменения порядка расчета транспортного налога в зависимости от сезонности: для реализации этой идеи потребуется слишком много изменений в действующем законодательстве.
Мы скромно просим сделать ставку транспортного налога на мотоциклы и снегоходы не выше автомобильной.
Это компромиссное, воплотимое и реалистичное требование, с которым мы можем добиться успеха.