Владельцы мотоциклов и снегоходов скромно просят снизить транспортный налог

Инициативный гражданин разработал проект Федерального закона с поправками в ст. 361 НК, которые предусматривают ограничение ставок транспортного налога для мотоциклов, мотороллеров, мотосаней и снегоходов. Предлагается сделать оговорку о том, что эти ставки не могут быть выше ставок на легковые авто.

Проект и пояснительную записку к нему автор предложения разместил на сайте РОИ для народного голосования.

Он отметил, что сезонные транспортные средства в связи с объективными ограничениями в их использовании, наносят несравнимо меньший вред экологии и оказывают меньшее разрушающее воздействие на дорожное полотно.

Несмотря на это, во многих субъектах РФ ставки транспортного налога на мотоциклы, мотороллеры, мотосани и снегоходы завышены, даже по сравнению с аналогичными ставками, установленными для легковых автомобилей.

Вот как автор законопроекта комментирует свое предложение: