Какие еще доходы освободят от НДФЛ

Законопроект № 594955-7, который вносит поправки в НУ в части освобождения некоторых доходов от НДФЛ, ко второму чтению претерпел изменения.

Поправки предусматривают дополнение перечня доходов, освобождаемых от уплаты НДФЛ, ежемесячной выплатой лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», суммой оплаты дополнительных выходных дней, предоставляемых лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и др.

Кроме того, также предлагается не облагать подарки в денежной или натуральной форме, полученные налогоплательщиками в соответствии с законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ в связи с рождением ребенка.

Напомним, недавно широкий общественный резонанс вызвала история молодой мамы из Омска, с которой потребовали уплату НДФЛ со стоимости подаренного ей букета цветов от лица мэрии города.

После шумихи, поднявшейся в СМИ вокруг этой истории, чиновники передали женщине деньги, необходимые для уплаты НДФЛ. Как говорится, ложки нашлись, а осадочек остался...