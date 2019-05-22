Бухгалтеров, подписавших открытое письмо Мишустину, вызывают в налоговые инспекции

История с открытым письмом Мишустину получила неожиданное продолжение. Напомним, что некоторое время назад бухгалтеры, общающиеся в «Красном уголке бухгалтера», написали общими усилиями такое письмо и оно вроде бы даже было отправлено (куда, не знают даже те, кто его подписал).

В обращении к главе ФНС говорилось и о сбое в программе налоговых органах, и об упрощении отчетности, и даже почему-то о СЗВ-М.

История получила неожиданное продолжение: уже несколько бухгалтеров подписавших это письмо, сообщили о звонках из налоговых инспекций, где хотят видеть от них объяснения, чем именно они недовольны.

Первой об этом написала на прошлой неделе бухгалтер, которой позвонил сам начальник налоговой инспекции. Впрочем, встреча с налоговиками прошла вполне мирно:

Спрашивали, что именно у нас случилось, из перечисленного в письме. И какие вообще есть проблемы с налоговой и отчетностью. Всё, с чем столкнулись мы рассказали. Протокол рабочей встречи составили с описанием проблем. Всё вполне спокойно.

На этой неделе еще два бухгалтера сообщили о звонках инспекторов. И если в Екатеринбурге все прошло спокойно, бухгалтер отказалась приехать, но ответила на вопросы по телефону, то в Белгородской области инспекторы оказались очень настойчивыми:

Меня в пятницу 17.05.2019 пригласили в инспекцию. Объяснили требованием «УПРАВЛЕНИЯ» . Попросили настоятельно написать пояснение по поводу моей подписи под открытым обращением сообщества бухгалтеров там же в инспекции. Отказалась, сказала дома напишу. В понедельник оборвали телефон истерическими звонками, несите быстрее, у нас сроки!!! Сегодня позвонили и сказали, что если не принесу пояснение чем недовольна, придут ко мне домой... Отнесла.

Сегодня уже четвертый бухгалтер сообщил о звонке налоговиков.

Таким образом, несмотря на то, что письмо было адресовано руководству ФНС, оно спущено по управлениям. Которые точно не могут исполнить то, о чем писалось в обращении. В частности, установить запрет на автоматические списания налогов и пеней до устранения недочетов в новой программе ФНС, а также блокировки счетов по несуществующим долгам.