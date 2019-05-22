В России может появиться виртуальная экономическая зона для IT-компаний

Минэкономразвития предложило способ выполнить наказ президента и увеличить несырьевой экспорт с $149,8 млрд в 2018 г. до $250 млрд к 2024 г.

По идее министерства, один из ключей к успеху – развитие IT-сектора, которому поможет создание экстерриториальной свободной экономической зоны для IT-компаний, ориентированных на экспорт. В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны, с которым ознакомились «Ведомости».

Идея налоговых льгот для IT-сектора не нова и похожа на «Сколково», где резидентам на 10 лет обнуляют налог на прибыль (если выручка не более 1 млрд руб.) и НДС, дают льготу по страховым взносам (14% вместо 30%), освобождают от налога на имущество и возмещают таможенные платежи.

Однако на этот раз Минэкономразвития конкретные ставки не предложило, перечислив только меры поддержки: компенсация таможенных пошлин при ввозе оборудования, если его аналоги не производятся в России, льгота по налогу на прибыль, имущество и землю, НДФЛ, дивиденды, освобождение от уплаты НДС, ускоренная амортизация, освобождение от валютного контроля и возможность безвизового въезда иностранных работников.

Резидентами могут быть только российские компании, в том числе полностью принадлежащие иностранцам, но не менее 50% их выручки должно поступать от экспорта; определены и отрасли, которыми компании могут заниматься в виртуальной экономической зоне. Они схожи с теми, какие есть в «Сколково», плюс появляется еще три новых: продвижение программного обеспечения, в том числе компьютерных игр, киберспорт и создание аудиовизуальных и музыкальных произведений.

Виртуальность зоны предполагает, что она – на всей территории России, ее резидент может работать из любого региона.

Для координации работы виртуальной зоны будет создана управляющая компания, ей резиденты будут платить взносы, например процент от выручки.

Однако эксперты говорят о том, что предложенных льгот недостаточно - единственный значимый налог для программистов НДФЛ, а самая значимая мера господдержки – льготы по страховым взносам.

Впрочем, Минфин не готов и на преференции, предложенные Минэкономразвития, ведь из-за льгот (НДФЛ, налог на имущество и земельный) уменьшатся доходы регионов.