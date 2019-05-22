Бухгалтеры отдают старые ККТ детям для игры в магазин

На смену старым ККТ пришли новые современные онлайн-кассы.

А что делать со старыми аппаратами, куда их девать? Этот вопрос стал предметом обсуждения в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Как следует из обсуждения, на практике у старых ККТ есть три варианта участи:

1) оправиться на свалку; 2) пылиться на складе; 3) стать игрушкой для детей.

К слову, бухгалтеры ностальгируют об ушедших в былое девайсах. Некоторые долго не могли решиться избавиться от старой пишущей машинки, счетов и старинных калькуляторов.

А какая судьба постигла старые кассовые аппараты в вашей фирме?