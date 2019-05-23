По авиаперевозкам внутри России хотят обнулить НДС

В Госдуму поступил законопроект № 715445-7, который предусматривает установление ставки НДС в размере 0 % на услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и пункт назначения пассажиров и багажа расположен на территории РФ.

Действующее законодательство предусматривает применение такой налоговой ставки только на услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположен на территории Республики Крым, на города Севастополя или на территории Калининградской области.

Таким образом, законопроектом расширяется география применения нулевой налоговой ставки на вышеуказанные услуги на всю территорию РФ.

Предусмотренные законопроектом меры направлены на нивелирование приоритетного налогового режима по осуществлению авиаперевозок за пределы РФ с внутренними авиаперевозками, равно как и на повышение доступности внутренних авиаперевозок и создание более эффективной системы авиасообщения внутри РФ в рамках единого экономического и географического пространства, что является одним из ключевых факторов как повышения качества жизни граждан, так и развития экономики в целом, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».