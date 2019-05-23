Deutsche Bank спустя 10 лет обнаружил техническую ошибку, помешавшую бороться с отмыванием денег

Deutsche Bank обнаружил в своем программном обеспечении ошибку, которая почти 10 лет мешала ему выявлять подозрительные транзакции.

Произошло это накануне непростого для него собрания акционеров, пишут «Ведомости». Котировки акций банка на этой неделе опустились до нового рекордного минимума. Длительное падение акций частично объясняется тем, что в последние годы крупнейший банк Германии оказался замешан в нескольких скандалах с отмыванием денег и оштрафован из-за них на сотни миллионов долларов.

Deutsche Bank начал использовать ПО, о котором идет речь, в 2010 г. Оно должно выявлять подозрительные транзакции среди операций клиентов его инвестиционного и корпоративного подразделений. Но два из 121 параметра программы были установлены неправильно, сообщил банк. Обнаружили ошибку сотрудники его подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями.

В начале 2017 г. власти США и Великобритании оштрафовали Deutsche Bank почти на $700 млн за то, что в 2011–2015 гг. он помог «коррумпированной группе банковских трейдеров и офшорных компаний тайно вывести из России более $10 млрд».

В сентябре 2018 г. немецкий финансовый регулятор BaFin потребовал от банка улучшить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма и даже назначил внешнего наблюдателя. Но проблемы банка на этом не закончились. В ноябре немецкая полиция провела обыски в штаб-квартире Deutsche Bank и нескольких его офисах по делу об отмывании денег, связанному с «панамским досье» — международным расследованием об офшорных компаниях мировых политиков, бизнесменов и знаменитостей.

Deutsche Bank также был банком-корреспондентом для Danske Bank, через эстонский филиал которого прошло $234 млрд в 2007–2015 гг. Деньги поступали в основном из России и других стран СНГ, и значительная часть транзакций может быть классифицирована как подозрительные.