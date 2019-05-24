ФОМС предупредил о нарушении системы здравоохранения в случае слияния с Пенсионным фондом

Возможное объединение Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) с Пенсионным фондом России (ПФР) и Фондом социального страхования (ФСС) приведет к нарушению целостности системы здравоохранения, создаст риски невыполнения социальных обязательств и роста социальной напряженности в стране.

«Решение о консолидации государственных внебюджетных фондов РФ приведет к утрате гарантированного и обособленного источника финансирования и нарушению целостности системы здравоохранения», — заявили РБК в пресс-службе ФОМС.

С учетом разных принципов организации и функционирования социальных фондов, их финансового обеспечения «возникают риски невыполнения социальных обязательств перед гражданами, увеличения социальной напряженности, увеличения потребности в дополнительных ассигнованиях федерального бюджета», подчеркнули в фонде.

Ранее Минтруд предложил изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить ПФР, ФОМС и Фонду соцстрахования статус публично-правовых компаний, сообщили три источника РБК, знакомые с предложениями министерства, которые были направлены в правительство. Вице-премьер Татьяна Голикова поручала представить их до 1 апреля