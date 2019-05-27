Как оформляется возврат товаров для целей НДС и налога на прибыль

С 1 апреля 2019 года при возврате покупателем товаров, принятых им на учет до 1 апреля 2019 года и после указанной даты, продавцом выставляются корректировочные счета-фактуры.
В случае если товары, ранее приобретенные и принятые на учет покупателем, в дальнейшем реализуются на основании договора купли-продажи (поставки), по которому покупатель выступает продавцом товаров, а бывший продавец — покупателем, то в отношении таких товаров выставляются счета-фактуры в обычном порядке.
Что касается налога на прибыль организаций, то нормами главы 25 НК не предусмотрено специального порядка учета в отношении операций, связанных с обратным выкупом поставщиком товара, ранее проданного покупателю.
В связи с этим для целей налога на прибыль возврат товара учитывается исходя из договорных отношений, регулируемых ГК, в рамках договора купли-продажи товара либо путем изменения условий ранее заключенного договора.
Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-09/34582 от 15.05.2019.
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