Как оформляется возврат товаров для целей НДС и налога на прибыль

С 1 апреля 2019 года при возврате покупателем товаров, принятых им на учет до 1 апреля 2019 года и после указанной даты, продавцом выставляются корректировочные счета-фактуры.

В случае если товары, ранее приобретенные и принятые на учет покупателем, в дальнейшем реализуются на основании договора купли-продажи (поставки), по которому покупатель выступает продавцом товаров, а бывший продавец — покупателем, то в отношении таких товаров выставляются счета-фактуры в обычном порядке.

Что касается налога на прибыль организаций, то нормами главы 25 НК не предусмотрено специального порядка учета в отношении операций, связанных с обратным выкупом поставщиком товара, ранее проданного покупателю.

В связи с этим для целей налога на прибыль возврат товара учитывается исходя из договорных отношений, регулируемых ГК, в рамках договора купли-продажи товара либо путем изменения условий ранее заключенного договора.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-09/34582 от 15.05.2019.