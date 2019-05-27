Клерк.Ру

Банки выявляют, кто осуществляет бухгалтерское обслуживание их клиентов

Участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке, которая занимается бухобслуживанием юрлиц и ИП, рассказала коллегам о новых требованиях банков в рамках 115-ФЗ.

Кредитная организация, в которой обслуживается клиент бухгалтерской фирмы, запросила у аутсорсеров договор на бухобслуживание и прочие документы, которые касаются этих взаимоотношений.

Бухгалтер полагает, что банк вычислил бухфирму по IP-адресу, с которого отправляются платежные поручения через интернет-банк.

Клиенский банк запросил договора с нами и прочие документы. Т.е. банки начинают собирать данные по IP, кто работает с банком.

— пишет Алла

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