Бизнес-омбудсмен рассказал Путину о возросшем количестве штрафов

Президент РФ Владимир Путин считает недопустимым увеличение административной нагрузки на бизнес за счет использования новых видов проверок. Об этом он заявил на встрече с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Глава государства провел сегодня рабочую встречу с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, который представил ежегодный доклад о положении дел с правами человека в области предпринимательской деятельности. Стенограмму встречи можно найти на сайте Президента РФ.
Бизнес-омбудсмен рассказал, что, несмотря на снижение на 41% числа проверок, количество штрафов возросло, а вместо старых видов проверок под контролем прокуратуры сегодня используются новые: так называемые проверки по КоАП, административные расследования, мониторинги, специальные проверки по поручениям региональных властей.
По словам Титова, «статьи-рекордсмены, по которым административная нагрузка растет, прежде всего связаны с транспортом», в том числе с системой «Платон». При этом, продолжил он, системы автоматического контроля на дороге работают со сбоями, когда, например, выписываются штрафы за нарушение габаритных размеров грузовика из-за раздувшегося на ветру мягкого тента.
Путин в ответ согласился, что, «если там тент ветром раздуло, а за это человека наказывают, хотя нет никакого нарушения на самом деле, с этим со всем нужно разобраться».
Титов также отметил, что сами предприниматели в числе основных проблем для ведения бизнеса в России называют уголовное преследование.
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