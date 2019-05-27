Бизнес-омбудсмен призывает применять залог в уголовных делах против бизнесменов

Сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным бизнес-омбудсмен Борис Титов представил доклад о положении дел с правами человека в области предпринимательской деятельности.

Один из вопросов, которые были затронуты — уголовное преследование бизнесменов. В частности, применение меры пресечения, связанной с лишением свободы во время предварительного следствия, а также во время суда.

Содержание предпринимателя под стражей является очень сильным негативным влиянием на его бизнес, отметил Титов.

«И мы хотели бы Вашей поддержки в том, чтобы сегодня изменить законодательство и чтобы Верховный Суд подумал, чтобы дать специальное разъяснение пленума о том, чтобы применять залог. То есть мера пресечения — залог. Эта мера применяется в очень многих странах. У нас есть 106-я статья Уголовно-процессуального кодекса, которая подразумевает применение залога, и он сегодня применяется, но пока не очень часто», — сказал Борис Титов.

Владимир Путин, со своей стороны отметил, что роль играет сумма залога.

«Что касается залога, надо внимательно проанализировать ситуацию и посмотреть. Здесь важна, конечно, сумма залога. Потому что, если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога 10 копеек, то тогда это не работает.

С другой стороны, это тоже может быть действенным инструментом, чтобы эффективно вести, с одной стороны, дело, расследовать, с другой стороны, не прекращать деятельность предприятия, не останавливать, людей на улицу не выбрасывать.

Я с Вами согласен, надо посмотреть. Давайте проанализируем вместе и посмотрим», — заявил Президент.