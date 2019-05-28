Иностранным компаниям могут запретить работать на рынке такси

Иностранные компании, работающие в сфере таксомоторных перевозок, не смогут предоставлять свои услуги на территории России, если будут приняты поправки, подготовленные ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
О том, что предлагается добавить в проект, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
«Мы прописываем, чтобы во всех городах была служба заказа такси, но не только вот такие магнат, как Яндекс, а любой перевозчик сможет создать свою службу заказа такси и выполнять все заказы в любом субъекте. Но мы написали совершенно новые требования к службе заказа такси: это должно быть только юридическое лицо, и они не могут быть филиалом какой-то иностранной компании, это должны быть только российские компании с российским капиталом», — заявил Москвичев.
В законе будет также запрет иностранным гражданам на работу водителем такси.
Среди других поправок следует отметить обязательность установки ГЛОНАСС на каждой машине такси, контроль за режимом работы таксистов и запрет эксплуатировать автомобили, срок эксплуатации которых превышает 7 лет.
Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».
Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.
Заходите, регистрируйтесь и обучайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.