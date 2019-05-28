ПФР спокойно относится к наличию у человека двух трудовых книжек

Российское законодательство не ограничивает граждан в количестве трудовых книжек, заявили в ПФР.

Заместитель управляющего Омским отделением ПФР Наталия Смигасевич пояснила: «Довольно часто встречаются ситуации, когда человек, помимо основного места работы, занимает должность по совместительству. Но рассказывать об этом своему основному руководителю не хочет. В этом случае на не основном месте работы можно завести вторую трудовую книжку».

При этом важно, чтобы сведения с обеих книжек учитывались в ПФР, ведь при назначении пенсии играют роль периоды работы и уплаты страховых взносов, что в том числе может подтверждаться трудовой книжкой или трудовыми книжками.

У каждого работника есть СНИЛС, по которому ПФР ведет учет стажа каждого россиянина и страховых взносов, отчисляемых за него работодателем. Соответственно, у работника будет учитываться период работы и по основному месту, и по совместительству, при наличии отчислений в ПФР со стороны работодателей.

Поэтому при трудоустройстве необходимо обязательно предъявлять СНИЛС. В противном случае новый работодатель может завести вам еще один номер лицевого счета, и при назначении пенсии могут быть учтены сведения лишь с него, что вызовет потерю в размере пенсии, уточняет региональное ОПФР.

Для избежания возможных потерь важно периодически проверять свой лицевой счет в ПРФ, чтобы убедиться в правильности передаваемых работодателем сведений о периодах работы и страховых отчислениях.