Минюст начал разработку законопроекта об урегулировании споров в интернет-торговле

Минюст РФ начал разработку законопроекта, направленного на защиту прав потребителей в сфере интернет-торговли и услуг. Уведомление размещено на портале проектов НПА.

Поправки планируется внести в законы «О защите прав потребителей» и «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

В пояснительной записке говорится, что необходимость создания соответствующей системы механизмов «вызвана возрастающим числом жалоб потребителей, связанных с онлайн-покупками и оказанием онлайн-услуг, а также необходимостью сократить издержки потребителей и государства на ведение судебной защиты нарушенных прав потребителей и затраты бизнеса на администрирование обработки и хранения претензий потребителей в бумажной форме».

«Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития частных инициатив по обеспечению эффективной защиты прав потребителей с использованием механизмов альтернативного урегулирования споров и информационных технологий», — говорится в уведомлении.

В министерстве считают, что «это позволит укрепить доверие потребителей к сфере онлайн-торговли, упростить и сделать более доступной защиту их прав, а также снизить нагрузку на судебную систему».