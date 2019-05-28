Минюст начал разработку законопроекта об урегулировании споров в интернет-торговле

Минюст РФ начал разработку законопроекта, направленного на защиту прав потребителей в сфере интернет-торговли и услуг. Уведомление размещено на портале проектов НПА.
Поправки планируется внести в законы «О защите прав потребителей» и «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
В пояснительной записке говорится, что необходимость создания соответствующей системы механизмов «вызвана возрастающим числом жалоб потребителей, связанных с онлайн-покупками и оказанием онлайн-услуг, а также необходимостью сократить издержки потребителей и государства на ведение судебной защиты нарушенных прав потребителей и затраты бизнеса на администрирование обработки и хранения претензий потребителей в бумажной форме».
«Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития частных инициатив по обеспечению эффективной защиты прав потребителей с использованием механизмов альтернативного урегулирования споров и информационных технологий», — говорится в уведомлении.
В министерстве считают, что «это позволит укрепить доверие потребителей к сфере онлайн-торговли, упростить и сделать более доступной защиту их прав, а также снизить нагрузку на судебную систему».
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