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Переплату по налогу на прибыль можно зачесть в счет авансов по УСН

В соответствии с пунктом 1 статьи 78 НК зачет сумм излишне уплаченных федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов производится по соответствующим видам налогов и сборов, а также по пеням, начисленным по соответствующим налогам и сборам.

Налог на прибыль и налог по УСН относятся к федеральным налогам.

НК не препятствует проведению зачета суммы излишне уплаченного налога на прибыль в счет предстоящих платежей по налогу по УСН, на основании заявления налогоплательщика по решению налогового органа.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-02-07/1/26682 от 15.04.2019.

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