«Заёмный» труд предлагают регулировать по новому

Минэкономразвития готовит проект закона, вносящий поправки в Трудовой кодекс в части регулирования «заёмного» труда, т.е. направления работодателем, не являющимся частным агентством занятости, своих работников к другим юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала).

Изменения предлагается внести в главу 53.1 ТК. В частности, в ней будет предусмотрено, что «передача» работника оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору между работником и направляющим его работодателем. Обязательные условия допсоглашения тоже будут прописаны в этой статье. При этом у направляемого работника сохраняется трудовой договор с направляющим его работодателем.

Направляющий работодатель, согласно проекту, обязан осуществлять контроль за соответствием фактического использования принимающей стороной труда направленных работников трудовым функциям, определенным трудовыми договорами этих работников, а также за соблюдением принимающей стороной норм трудового законодательства. Принимающая сторона не вправе препятствовать работодателю в осуществлении указанного контроля.

Для защиты трудовых прав направляемых работников предлагается список мер. В частности:

устанавливается требование о необходимости получения согласия работника на направление к другому работодателю;

работодатель обязан предоставить работнику информацию о юридическом лице, в чьих интересах он будет осуществлять трудовую функцию;

устанавливается запрет на ухудшение в период направления работника его положения, определенного трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами, принятыми направляющим работодателем;

предусматриваются случаи, при которых не допускается направление работников для выполнения трудовых функций у принимающей стороны, к примеру выполнение работ на рабочих местах с опасными условиям труда.

Реализация механизма предоставления труда работников (персонала) направлена на повышение инвестиционной привлекательности РФ, что способствует развитию отдельных отраслей экономики и созданию новых высокопроизводительных рабочих мест с достойной оплатой труда, говорится в пояснительной записке к проекту.