ИФНС отказала в имущественном вычете, так как работодатель не сдал 2-НДФЛ

Налоговый кодекс не предусматривает таких обязательных условий предоставления налогоплательщикам имущественных вычетов по НДФЛ, как уплата их работодателями налога и своевременная сдача соответствующей отчетности (справок 2-НДФЛ).

Однако на практике налоговики такое условие применяют. В результате ни в чем неповинный налогоплательщик, у которого на руках имеется справка 2-НДФЛ с печатью и подписью налогового агента, получает отказ в предоставлении вычет при покупке квартиры.

Именно такая история приключилась с участницей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

бывший работодатель на момент камералки не отчитался по 2-НДФЛ за прошлый год. При этом у меня на руках справка 2-ндфл с синей печатью, которая и была мной приложена к декларации 3-НДФЛ в обоснование требования возврата вычета. В последний день камералки мне было вынесено требование о необходимости внесения исправлений в деклу и снятии налог с вычета по данному работодателю. И тем же ровно днём — акт об отказе в вычете, тадааам! Отправлено требование по почте спустя неделю после окончания срока проверки! Ответила им письмом, что доход от данного ИП получен мной официально, подтверждён оригиналом справки 2-ндфл, поэтому снимать ничего не буду. Сегодня получила акт камералки с отказом в вычете. В общем, налоговая перенесла тактику по отказу в вычетах по НДФЛ на физлиц)) Теперь мы должны бегать за бывшими работодателями и трясти с них отчёты — пишет Юлия

Добавим, что в этой истории работодатель, вняв просьбе бывшей сотрудницы, все-таки сдал 2-НДФЛ, а женщина намерена отстаивать свои права путем подачи жалобы в УФНС на неправомерное решение местных налоговиков.

А вы не сталкивались с подобными требованиями налоговиков?