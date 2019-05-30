Пассажирским перевозчикам упростили работу с ККТ

Планировавшийся с 1 июля коллапс на пассажирском транспорте отменен благодаря поправкам в закон 54-ФЗ, разработанным бизнес-сообществом и предложенные бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

С принятием поправок значительно упростилось исполнение пассажирскими перевозчиками обязанности по использованию кассовой техники нового образца.

В текущей версии законопроекта от них не требуется передавать данные в ФНС непосредственно в момент продажи билета.

Вносить данные в онлайн-кассу можно будет, например, вечером, когда автобус возвращается в гараж. А до тех пор информация о билетах, проданных в течение дня, будет накапливаться в валидаторе, установленном в салоне (при наличии устойчивого интернет-соединения данные могут передаваться в облачную кассу, но это все равно будет отдельным от выдачи билетов процессом).

С точки зрения расходов перевозчика это гораздо более дешевое решение и оно технически выполнимо, отметили в службе бизнес-омбудсмена.

Предыдущий вариант создавал бы огромные очереди на входе в салон автобуса, разрушал графики движения и заставлял перевозчиков дублировать уже существующие автоматизированные системы еще одним прибором.

Для перевозчиков, располагающих значительным автопарком, такая формулировка закона фиксирует уже сложившееся положение вещей (на их транспорте уже внедрены автоматизированные расчетные системы).

Для мелких и очень мелких игроков рынка ситуация не столь очевидна, однако поставщики автоматизированных систем обещают в скором времени специально для них вывести на рынок более простые и доступные решения.

Кроме того, другой поправкой ИП без наемных работников в сфере услуг освобождаются от применения онлайн-касс до 1 января 2021 года.

По расчетам экспертов бизнес-омбудсмена, в совокупности это поможет сэкономить транспортной отрасли несколько миллиардов рублей.