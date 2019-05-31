При продаже имущества налоговики проведут камеральную проверку даже без 3-НДФЛ

Если налоговая декларация по НДФЛ в отношении доходов, полученных налогоплательщиком от продажи либо в результате дарения недвижимого имущества, не представлена в налоговый орган в установленный срок, камеральная налоговая проверка проводится на основе имеющихся у налоговых органов документов (информации) о таком налогоплательщике и его доходах.

Такую норму введут в НК в случае принятия законопроекта № 720839-7, который находится на рассмотрении в Госдуме.

Камеральная проверка будет проводиться в течение 3 месяцев со дня, следующего за днем истечения установленного срока уплаты налога по соответствующим доходам.

При проведении камеральной проверки ИФНС вправе требовать у налогоплательщика представить в течение 5 дней необходимые пояснения.

Доход от продажи недвижимости налоговики будут определять исходя из цены сделки, информация о которой получена налоговым органом.

Если такой информации нет или цена сделки меньше, чем умноженная на понижающий коэффициент 0,7 кадастровая стоимость этого объекта, сумма дохода налогоплательщика от продажи этого объекта принимается равной 70 % от кадастровой стоимости.

Какие еще изменения внесут в НК, читайте в статье «НК сильно изменят: проект уже внесен в Госдуму».

При дарении доход будет приниматься равным кадастровой стоимости объекта.

Если собственность долевая, налоговики высчитают доход из расчета доли. Если собственность совместная — доход поровну разделят на всех собственников.

В случае, если до окончания проведения такой «камералки» налогоплательщиком представлена декларация 3-НДФЛ, камеральная проверка прекращается и начинается новая камеральная проверка на основе представленной налоговой декларации.

При этом документы (информация), полученные налоговым органом в рамках прекращенной камеральной налоговой проверки и иных мероприятий налогового контроля в отношении такого налогоплательщика, могут быть использованы при проведении камеральной проверки на основе представленной налоговой декларации.