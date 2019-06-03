Работодатель не удерживает НДФЛ с дистанционного сотрудника, который живет за границей

Сотрудник российской фирмы трудится дистанционно, находясь за границей.

Минфин в письме № 03-04-05/33559 от 08.05.2019 разъяснил, как в таком случае быть с НДФЛ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 209 НК объектом обложения НДФЛ признается доход, полученный налоговыми резидентами РФ как от источников в РФ, так и от источников за пределами РФ, а для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, — только от источников в РФ.

В случае если трудовой договор о дистанционной работе предусматривает определение места работы сотрудника как место нахождения его рабочего места в иностранном государстве, зарплата по такому договору относится к доходам от источников за пределами РФ.

При этом если сотрудник является налоговым резидентом РФ, то исчисление, декларирование и уплату НДФЛ он производит самостоятельно по завершении налогового периода.

Если сотрудник — нерезидент, то его доход вообще не являются объектом обложения НДФЛ в РФ.