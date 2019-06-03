С краснодарской инспекции взыскали миллион рублей за блокировку счета

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решения нижестоящих инстанций, отказавшие налогоплательщику во взыскании процентов с налоговой инспекции за незаконную блокировку счета.

Налоговая инспекция не могла целый год разблокировать на счету 10 млн руб., пишет Право.ru.

Суды первых двух инстанций исходили из того, что налогоплательщик должен доказывать наличие материальных потерь, вызванных блокировкой счета. Компания должна была пытаться перечислить куда-то деньги и получить отказ, отметили суды. Они также обратили внимание, что компания пользовалась деньгами в сумме, которая превышала заблокированные 10,2 млн руб. Проценты из Налогового кодекса имеют компенсационный характер и не предполагают неосновательного обогащения компаний, посчитали судьи.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отметил решения нижестоящих инстанций. Он напомнил, что проценты компенсируют потери частного субъекта оттого, что он не мог пользоваться денежными средствами без законных оснований. Положение НК было принято во исполнение ст. 52 и 53 Конституции о том, что каждый имеет право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями госорганов или госслужащих. И в Налоговом кодексе не говорится о том, что налогоплательщик должен доказывать прямой ущерб.

Постановлением от 15.05.2019 по делу № А32-14521/2018 решение двух первых инстанций отменено и принято новое, согласно которому с ИФНС № 1 по г.Краснодару должно быть взыскано 998711,18 руб, плюс госпошлина.