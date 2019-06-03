СанПиНы для ресторанов и кафе могут отменить

«Опора России» направила в Роспотребнадзор предложение действующие санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН) для ресторанов и кафе. Эти нормы бизнес считает устаревшими.

Вместо них предложена концепция санитарно-эпидемиологического надзора ресторанов, которая значительно мягче нынешней редакции, передает РБК.

Также в «Опоре России» предлагают считать, что если случаев отравления в ресторанах нет, то значит, организация процесса там удовлетворительна, а потому внеплановые проверки там проводить не надо.

Бизнес, в частности, указывает, что согласно нынешним СанПиН, стейки с кровью вообще запрещены, так как вторые блюда и гарниры должны иметь температуру не ниже 65 °С, а температура стейка medium-rare – 60 °С. Rare – 55 °С, Blu rare – 45-50 °С.

За это предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей и даже приостановка деятельности на срок до 90 суток.