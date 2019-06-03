ЦБ просит банки уточнять статус самозанятых и не блокировать им счета

Эксперимент с введением нового налогового режима для самозанятых, проходящий в четырех регионах (Москва, Московская и Калужская области и Татарстан), признан удачным, а с 2020 г. может распространиться на всю страну.

Но сами самозанятые неоднократно жаловались первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову на проблему с блокировкой банками их переводов. О проблеме пишет газета «Ведомости».

Банки не могут идентифицировать доходы самозанятых как от предпринимательской деятельности и блокируют счета, не разбираясь, а разблокировка может занять несколько недель, говорят самозанятые.

На середину апреля в системе самозанятых зарегистрировалось более 64 000 человек.

Проблема есть, признавал в апреле замруководителя ФНС Даниил Егоров: счета блокируют по антиотмывочному законодательству, от чего страдает весь бизнес. Банк может проверить на сайте ФНС, является ли человек самозанятым, но нужно придумать, как проверять чеки, говорил он тогда. Силуанов тогда просил ЦБ дать разъяснения банкам.

В пятницу Центробанк их опубликовал. Банки могут необоснованно отказывать в проведении операции, если на счет самозанятого поступают деньги от его финансовой деятельности, признал в письме первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Регулятор рекомендует банкам при определении источников денег учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого и фиксировать эту информацию в анкете.

Регулятор не первый раз обращает внимание на необходимость смягчения контроля за счетами клиентов. В январе об этом говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, анонсируя планы пересмотра признаков сомнительных операций и сокращение перечня оснований для отказа в их проведении.

В 2017 г. число предпринимателей, столкнувшихся с блокировкой счета, выросло на 25%, счет был заблокирован почти у каждого десятого такого клиента, говорилось в исследовании сервиса «Поток» (входит в «Альфа-групп») за 2017 г., проведенном на основе данных клиентов Альфа-банка, относящихся к малому бизнесу.