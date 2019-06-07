Совместителю зарплата начисляется в пропорции к отработанному времени

Можно ли выплачивать совместителю оклад, предусмотренный для его должности, в полном размере? Такой вопрос адресовали Минтруду.

Минтруд в письме № 14-1/В-345 от 13.05.2019 пояснил, что оплата труда лиц, работающих по совместительству, осуществляется в соответствии с условиями, определенными трудовым договором (на основании системы оплаты труда в организации), пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях.

А как совместителю оплачивается время простоя?

В соответствии со статьей 157 ТК время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. Время простоя по вине работника не оплачивается.

Средний заработок для оплаты простоя исчисляется исходя из фактически начисленной заработной платы и фактически отработанного времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата.