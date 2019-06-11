Как фирме-агенту считать НДС при реализации товаров за границей

Российская организация — агент, действующая от своего имени и за счет иностранного принципала, реализует товары на территории иностранного государства. Что с НДС?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-08/34098 от 13.05.2019.

Согласно пункту 1 статьи 146 НК объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров на территории РФ.

Так как местом реализации товаров, находящихся на территории иностранного государства, территория РФ не признается, то такая реализация не является объектом налогообложения НДС.

Вместе с тем на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 148 Кодекса местом реализации агентских услуг, не поименованных в подпунктах 1 — 4.1, 4.4 статьи 148 НК, оказываемых российской организацией иностранному принципалу, признается территория РФ, и, соответственно, такие услуги подлежат налогообложению НДС в РФ.

При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 156 НК налогоплательщики при осуществлении деятельности в интересах другого лица на основе агентских договоров определяют налоговую базу по НДС как сумму дохода, полученную ими в виде вознаграждений (любых иных доходов).