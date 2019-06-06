Главбух посольства России похитила 50 млн. рублей

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о хищении денежных средств Посольства РФ в Израиле.

Установлено, что главбух Посольства в период с октября 2012 по август 2014 совместно с другой сотрудницей Посольства и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» похитили с валютных счетов загранучреждения денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте.

Преступный умысел соучастники реализовали путем обмана руководства, подделав распорядительные платежные документы, и под видом расчетов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов похитили средства.

Распоряжаясь похищенными денежными средствами, обвиняемые приобрели в Москве и Московской области различное недвижимое имущество, которое в ходе предварительного следствия было арестовано в целях возмещения причиненного бюджетной системе РФ имущественного вреда, сообщает пресс-служба СК.

Факт многомиллионного хищения бюджетных средств был выявлен сотрудниками МИД России.

В зависимости о роли каждого троим соучастницам предъявлено обвинение в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве.