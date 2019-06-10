Обязательный медосмотр работников: это полезно или унизительно?

В соответствии с требованиями ст. 212 ТК работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных средств периодических медицинских осмотров работников.

Между тем не все работники рады такой навязываемой им трудовым законодательством проверке здоровья.

На сайте РОИ опубликована инициатива, автор которой требует отменить медицинский осмотр рабочих и служащих.

По его мнению, это унизительная процедура, которая противоречит Конституции и правам всех граждан.

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