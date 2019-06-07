Ставку НДФЛ для резидентов и нерезидентов могут уравнять с 2020 года

Ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для резидентов и нерезидентов в России могут уравнять с начала 2020 года,

Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Соответствующий законопроект будет представлен в Госдуме в осеннюю сессию, передает слова Силуанова ТАСС.

Ранее Силуанов говорил, что правительство РФ рассматривает вопрос об установлении одинаковой ставки НДФЛ для россиян и иностранцев, при этом не называя размер этой ставки.