Роструд запустил специальный раздел для трудоустройства граждан с большим опытом работы

Роструд на портале «Работа в России» запустил специальный раздел для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет.

Раздел называется «Опытные кадры», рассказал в интервью ТАСС заместитель главы Федеральной службы по труду и занятости РФ Денис Васильев в рамках Петербургского международного экономического форума.

Резюме данных соискателей, а также тех, чей трудовой стаж превысил 30 лет, по словам замглавы Роструда, помечаются специальным отличительным знаком.

«Если такие резюме соответствуют поисковому запросу работодателя, то они будут показаны ему в первую очередь. Ряд российских предприятий при размещении вакансий на портале „Работа в России“ уже указали, что особо заинтересованы в соискателях с большим опытом работы», — добавил он.