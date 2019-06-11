Deutsche Bank нашел у себя серьезные проблемы в контроле за отмыванием средств

Deutsche Bank AG по результатам внутренней проверки выявил серьезные проблемы в системе контроля за отмыванием средств, в результате чего крупные платежи могли проходить без должного мониторинга со стороны службы безопасности.

Всего было выявлено шесть проблемных областей, пишет «Интерфакс» по данным Financial Times. Одна из которых — отслеживание чеков, выписанных корпоративными клиентами в пользу лиц, проживающих в других странах. Чеки как вид платежей постепенно сходят на нет, однако Deutsche Bank по-прежнему обрабатывает порядка 50 тыс. таких платежей в год через свое подразделение в Великобритании и Ирландии.

По словам представителей банка, проблема коснулась трех корпоративных клиентов, акции которых торгуются на биржах развивающихся стран и считаются «голубыми фишками», поэтому они проходили в системе как клиенты с низким уровнем риска.

В прошлом году эти компании провели через Deutsche Bank порядка 100 чеков, однако аудиторы не уверены, было ли это число примерно таким же в предыдущие годы.

Также нарушения были выявлены в сфере контроля за особо крупными платежами и в сфере международных межбанковских переводов в системе Swift.

По словам источников, обнаруженные нарушения относятся к третьей и четвертой категории по шкале Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором (BaFin) Германии. Столь серьезные нарушения часто приводят к штрафам со стороны регуляторов.

В сентябре прошлого года BaFin сделало замечание Deutsche Bank в связи со слабостью систем банка в сфере противодействия отмыванию денег. Регулятор также назначил независимого аудитора для проверки действий, предпринимаемых Deutsche Bank для улучшения внутренних процессов в этой сфере.

Deutsche Bank также был одним из нескольких банков-корреспондентов, использовавшихся эстонским подразделением Danske Bank, и через него были осуществлены потенциально подозрительные трансграничные платежи на сумму более 160 млрд евро.