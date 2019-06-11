Налоговиков могут вернуть в уголовные дела о недоимках

Заключения налоговых органов вновь могут стать обязательными для возбуждения дел о неуплате налогов, а преступное сообщество запретят вменять фигурантам ненасильственных преступлений в сфере бизнеса.

О соответствующем законопроекте, подготовленном председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным, рассказали «Ведомости».

Проект предлагает вернуть действовавшую до осени 2014 г. практику, когда возбуждение уголовного дела о налоговых преступлениях зависело от решения налогового органа. Сейчас следователь по УПК обязан запросить налоговую службу, но решение принимает сам и, более того, может возбудить дело о неуплате налогов до получения ответа налогового органа, если есть повод или данные, указывающие на признаки преступления. Поправки предлагают связать возбуждение дел с решением налогового органа о наличии недоимки.

Предложено изменить определение преступного сообщества: им может быть только объединение для тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, преступлений против общественной безопасности, порядка и власти. Это исключит необоснованное вменение ст. 210 УК в случае совершения ненасильственных экономических преступлений, говорится в пояснительной записке к проекту, но сохранит ее для экономических преступлений, связанных с коррупцией, незаконным оборотом оружия, наркотиков и др.

Действуй предложенные поправки ранее, статью 210 УК не вменили бы владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду, экс-министру Михаилу Абызову, бывшим руководителям Тольяттинского азотного завода Владимиру и Сергею Махлаям и многим другим.

Проект предлагает согласовать тяжесть преступления и наказания и запретить назначать лишение свободы, если преступление в экономической сфере совершено впервые. УК дает возможность компенсировать ущерб и избежать ответственности. Но иногда бывает выгоднее быть осужденным и приговоренным к штрафу, чем компенсировать ущерб, говорится в записке. Поэтому нужно ввести штрафы за экономические преступления, которые превышали бы сумму компенсации.

Также в проекте предлагается декриминализировать, т. е. убрать из УК и перенести в КоАП, умышленное повреждение и уничтожение имущества, нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, незаконное предпринимательство, незаконное использование товарного знака, нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и камней.