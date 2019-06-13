Уплату имущественных налогов упростит единый платеж

С 2019 года для налогоплательщиков – физических лиц предусмотрен новый порядок уплаты имущественных налогов, напоминают в УФНС Чукотского АО. Этот дополнительный сервис максимально упрощает процедуру уплаты и минимизирует вероятность ошибок при ее осуществлении.
Уплачивать транспортный, земельный налоги и налог на имущество физических лиц граждане могут, как обычными способами, так и одним платежом. При этом, единый платеж можно вносить авансом, то есть до получения налогового уведомления.
С целью реализации данной возможности сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» дополнен новым функционалом «Пополнить авансовый кошелек».
Уплаченные суммы будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответствующих объектов налогообложения. При наступлении срока уплаты имущественных налогов, инспекция сама проведет зачет таких платежей.
В случае, если у налогоплательщика имеется недоимка или задолженность по соответствующим пеням и процентам по налогам, в первую очередь, суммы будут зачтены в счет их погашения, о чем налогоплательщик будет проинформирован дополнительно.
Уплачивать единые платежи имеют возможность не только непосредственно сами налогоплательщики, но и иные лица. Однако, требовать возврата денежных средств имеет право только сам налогоплательщик.
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