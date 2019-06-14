Минюст предложил изымать у чиновников необоснованные доходы

Минюст начал разработку федерального закона, который позволит государству изымать сверхдоходы чиновников и работников госкорпораций, которые не смогут объяснить происхождение денег. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Проект разрабатывается во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы.

Действие нового закона будет распространяться государственных и муниципальных служащих, а также тех, кто занимает должности в госкорпорациях, Банке России, Пенсионном фонде и других организациях, где нужно представлять сведения о доходах и об имуществе.

В Минюсте напомнили, что в настоящее время предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход Российской Федерации объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги таких лиц, в отношении которых не представлено сведений о законности их приобретения.



Согласно новой инициативе, планируется установить механизм для обращения в доход государства денежных средств, полученных госслужащими в случае, если сумма указанных средств превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за установленный период. Также этот механизм будут применять, если чиновник не представит сведения, подтверждающие получение этих денежных средств на законном основании.