Клерк.Ру

Работа работой, а обед по расписанию

Недавно на сайте РОИ появилась инициатива, автор которой утверждает, что обеденный перерыв навязан работодателем и в итоге это отнимает время от личной жизни работников.

Причем инициативный гражданин не выступает против отдыха и питания работников, но требует, чтобы это время входило в состав 8-часового рабочего дня.

Напомним, согласно ст.108 ТК перерыв для отдыха и питания должен быть не более 2 часов и не менее 30 минут.

А сколько времени на обед отводится в вашей фирме? Приглашаем вас принять участие в опросе.

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