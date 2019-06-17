Работа работой, а обед по расписанию

Недавно на сайте РОИ появилась инициатива, автор которой утверждает, что обеденный перерыв навязан работодателем и в итоге это отнимает время от личной жизни работников.
Причем инициативный гражданин не выступает против отдыха и питания работников, но требует, чтобы это время входило в состав 8-часового рабочего дня.
Напомним, согласно ст.108 ТК перерыв для отдыха и питания должен быть не более 2 часов и не менее 30 минут.
А сколько времени на обед отводится в вашей фирме? Приглашаем вас принять участие в опросе.
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