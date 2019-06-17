Бухгалтеры делят отпуск на части, чтобы отдохнуть летом

Почти треть бухгалтеров этим летом будут трудиться, не покладая рук. Об отпуске приходится только мечтать. Таковы результаты опроса, проведенного на нашем сайте.
Вместе с тем большинство коллег-бухгалтеров в отпуске этим летом смогут побывать, но только не все 28 дней, а урывками, частями. Такой вариант ответа выбрали 57 % опрошенных.
И только 10 % респондентов-счастливчиков этим летом отправятся в полноценный ежегодный отпуск продолжительностью 28 дней.
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