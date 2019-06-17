Клерк.Ру

Бухгалтеры делят отпуск на части, чтобы отдохнуть летом

Почти треть бухгалтеров этим летом будут трудиться, не покладая рук. Об отпуске приходится только мечтать. Таковы результаты опроса, проведенного на нашем сайте.

Вместе с тем большинство коллег-бухгалтеров в отпуске этим летом смогут побывать, но только не все 28 дней, а урывками, частями. Такой вариант ответа выбрали 57 % опрошенных.

И только 10 % респондентов-счастливчиков этим летом отправятся в полноценный ежегодный отпуск продолжительностью 28 дней.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ