Какова роль ПФР в деле снижения бедности

В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности.

В число таких регионов, в частности, вошла Томская область. В чем же заключается участие ПФР в этом пилотном проекте?

Комментарии на этот сет дал управляющий ОПФР по Томской области Дмитрий Мальцев.

— ПФР — это инструмент для власти, который имеет информацию о доходах сегодняшних пенсионеров. Мы ведём выплатные документы, которые проходят через ПФР, а также являемся операторами по двум системам, таким как ЕГИССО и ФРИ. Исходя из этого, знаем, какой доход имеют пенсионеры ежемесячно. Поэтому сегодня стоит вопрос, как объединить эти три системы в одну с целью выявления людей, которые нуждаются в дополнительном материальном обеспечении. После разработки нормативных документов и технических программных продуктов механизм определения людей, чей доход не дотягивает до порога нуждаемости, будет проходить в беззаявительном порядке в автоматическом режиме на основе баз данных, которые имеют ПФР, ЕГИССО и ФРИ.

Отметим, проведение пилотных проектов на территории субъектов РФ является одним из мероприятий Плана по достижению национальной цели развития РФ на период до 2024 года «Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации».

Основная цель пилотных проектов — провести всесторонний анализ причин бедности, разработать на примере участвующих в эксперименте регионов эффективные универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности.

Результаты оценки эффективности принимаемых мер по снижению бедности будут положены в основу рекомендаций по подготовке региональных программ снижения бедности.