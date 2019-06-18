ГИТ узнает в ЦЗН о предстоящих сокращениях предпенсионеров и встает на защиту их прав

В целях усиления контроля за соблюдением трудовых прав граждан, в том числе предпенсионного возраста, трудинспекторы взаимодействуют со службой занятости.

Так, как сообщили в ГИТ Ростовской области, ежемесячно из ЦЗН приходит информация о численности планируемых к увольнению работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением их численности.

В ходе проверок, проведённых с начала текущего года на основе этой информации, выявляются нарушения трудового законодательства.

Так, общая сумма наложенных административных штрафов за правонарушения в отношении предпенсионеров в регионе составила 175 тыс. рублей.

В результате выданных предписаний госинспекторов труда восстановлены трудовые права 11 работников.

Кроме того, на основании результатов проверок Гострудинспекция направляет в адрес работодателей предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.