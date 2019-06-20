Когда доходы от программы лояльности освобождаются от НДФЛ

Минфин в письме № 03-04-05/37866 от 24.05.2019 напомнил, в каких случаях доходы физлиц от участия в программах лояльности освобождаются от НДФЛ.

Пунктом 68 ст. 217 НК предусмотрено освобождение от НДФЛ доходов в денежной или натуральной форме в виде перечисляемых на банковский счет налогоплательщика денежных средств или полной или частичной оплаты за налогоплательщика товаров и услуг, полученных в результате участия в программах организаций с использованием банковских (платежных) или дисконтных (накопительных) карт, направленных на увеличение активности клиентов в приобретении товаров и услуг указанных организаций и предусматривающих начисление бонусов по основаниям, установленным в соответствующей программе, а также выплату в зависимости от количества начисленных бонусов дохода в денежной или натуральной форме.

Освобождение доходов от налогообложения, предусмотренное данным пунктом, не применяется в следующих случаях:

  • при участии налогоплательщика в программах, присоединение к которым осуществляется не на условиях публичной оферты;
  • при присоединении налогоплательщика к программам, условиями публичной оферты в которых предусмотрен срок для акцепта менее 30 дней и (или) которыми предусмотрена возможность досрочного отзыва оферты;
  • при выплате доходов в качестве вознаграждения лицам, состоящим с организацией в трудовых отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а также в качестве оплаты за поставленные налогоплательщиком товары (работы, услуги) или материальной помощи.
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